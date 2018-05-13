Порхов, Псковская область, 13 мая, 2018, 13:43 — ИА Регнум. На месте сожжённой деревни Красуха в Порховском районе Псковской области — одной из 4 тыс. деревень, стёртых с лица земли фашистами на Псковщине в годы Великой Отечественной войны — ветераны России и Белоруссии заложили аллею памяти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в дальнейшем любой желающий может также посадить здесь дерево в память о жертвах фашизма.

Цитата из х/ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР Деревня, подожжённая нацистами

Первые деревья аллеи посадили ветераны Псковской и Ленинградской областей Российской Федерации и Минской области Белоруссии. В ходе акции представители поискового отряда из Белоруссии передали Порховскому музею капсулу с землей из Большого Заречья Ленинградской области. Эта деревня тоже была сожжена фашистами.

Деревню Красуху фашисты разорили и уничтожили вместе с жителями в 1943 году, после того, как 27 ноября недалеко от деревни подорвалась на мине немецкая автомашина с заместителем командующего группы немецких армий «Север» генералом Фричем. Предположив, что в диверсии виноваты жители Красухи, фашисты согнали всех жителей деревни в один сарай и подожгли. Затем уничтожили и тех, кто пытался выбраться из огня. Всего были убиты 280 человек— старики, женщины, дети. В живых осталась только одна жительница деревни. Восстанавливать деревню Красуха после войны было некому — на её месте в 1968 году был открыт мемориал «Скорбящая псковитянка». Его реконструировали к 2015 году.

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Всего в Псковской области в годы Великой Отечественной войны были стёрты с лица земли 4 тысячи деревень. Ветераны России и Белоруссии предложили утвердить общероссийский День памяти сожжённых немецко-фашистскими оккупантами деревень, а также организовать в память о таких населённых пунктах музей и международное движение.

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Отметим, что в 2018 году трагедиям в Красухе, Большом Заречье, белорусской Хатыни и ряде других уничтоженных в годы войны деревень исполняется 75 лет.