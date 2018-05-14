Токио, 14 мая, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Китай внимательно следит за ходом российско-японских переговоров: для этой страны позиция Японии по территориальным претензиям к другим странам — вопрос вовсе не теоретический, ведь существуют японские претензии и к самому Пекину. На что делает ставку в своих претензиях Токио, на словах и на деле, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Тупик, в который зашла японская дипломатия, выставив российской стороне изначально несбыточные условия в связи с «возвращением северных территорий», может стать причиной опасного развития обстановки. Именно так считает китайский автор статьи, в русском переводе на портале ИНОСМИ названной «Япония нападет на слабую Россию и вернет острова», что во многом сразу делает понятным мнение автора. Остается лишь понять — что приведет к такому повороту событий и какие последствия будет иметь возможная атака. В статье делается упор на высказывания самого японского премьер-министра Синдзо Абэ, в своих выступлениях в феврале 2018 года допустившего военное решение «проблемы северных территорий».

Во всяком случае, так, по мнению китайского источника, можно понять его заявления. Пускаясь в дальнейшее теоретизирование, автор статьи мысленно подключает к конфликту и военные силы США, действующие на стороне Японии. Картина получается впечатляющая, но как она соотносится с реальностью?

Читайте статью Японцы отвергают планы «отбить Курилы», но продолжают вооружаться и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».