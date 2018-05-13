Париж, 13 мая, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации во Франции обратилось к властям этой страны с запросом относительного того, располагал ли французским гражданством человек, совершивший террористический акт в Париже вечером 12 мая. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации.

Commons.wikimedia.org Террористы в розыске

Напомним, ранее сегодня стало известно, что мужчина, совершивший террористическое нападение в Париже вечером 12 мая, является 20-летним выходцем из Чечни. При этом в российском посольстве подчеркнули, что не располагают информацией о его имени и фамилии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина с ножом напал на случайных прохожих в центре Парижа и выкрикивал «Аллах акбар!» Он убил одного прохожего и ранил ещё нескольких, прежде чем был ликвидирован полицией. Ответственность за террористическое нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Личность террориста удалось установить благодаря отпечаткам пальцев. Его родители были задержаны французской полицией.

Сперва в СМИ сообщили, что нападавший не значился в каких-либо полицейских списках и не совершал правонарушений ранее. Однако затем стало известно, что нападавший числился в базе данных полиции на лиц, склонных к радикальной исламистской деятельности. Об этом сообщило AFP со ссылкой на данные, полученные от следственных органов. Согласно этим сведениям, к числу подозрительных он был отнесен в связи с наличием у него связей с неким человеком, находящимся в Сирии.