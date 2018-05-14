Ростов-на-Дону, 14 мая, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Строительство Багаевского гидроузла повредит не только реке Дон, но и ее обитателям, согласился губернатор Ростовской области Василий Голубев, уточнив, что крупный проект бесспорным быть не может, но в споре рождается истина. Проблема в том, что в данном случае истина родится уже после постройки плотины. Как развивается ситуация вокруг строительства, пишет автор ИА REGNUM Илья Романов.

Иван Шилов ИА REGNUM Багаевский гидроузел

«Когда начинается эксплуатация, мы смотрим, как это повлияло на традиционную, обычную жизнь людей, на хозяйственную деятельность, да просто на каждого человека», — сказал Голубев в эфире телеканала «Дон24».

Примечательно, что таких крупных объектов на Дону не строилось уже больше десяти лет, все возможные перемены и риски в проекте учтены, заверяет Голубев, что же касается компенсационных мер, они предусматриваются всегда, когда страдают подворья и сельхозугодья. Правда, власти не считают такой ход событий реальным.

«[Есть] две точки зрения. Учёные говорят, что возможен ущерб, я бы слово «катастрофа» здесь не употреблял, потому что, по информации специалистов, экспертов, как раз они так не считают. И есть те, которые говорят, что меры, предложенные при реализации, и проект, который разработан сегодня, обеспечивают полную компенсацию того, что мы сделаем для сохранения рыбы, сельхозугодий. Когда идёт спор, я убеждён, что он будет продолжаться, людям не нужно врать», — говорит Голубев.

Обращает на себя внимание тот факт, что еще в прошлом месяце Владимир Путин поручил провести общественные слушанию по поводу Багаевского узла, а также экологическую экспертизу этого проекта, и правительству РФ было поручено исполнить поручение в срок до 30 апреля. Ответственным был назначен Медведев. Пока что о результатах проведенной работы ничего не известно, зато в научном сообществе указывают, что старт реализации проекта уже дан.

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