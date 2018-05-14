Москва, 14 мая, 2018, 06:19 — ИА Регнум. Какова роль культуры в способности нации занять подобающее ей место в истории, обсуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Без чего не бывает Победы

Ни войну, ни мирное соревнование с другими странами невозможно выиграть без достаточного уровня культуры, ведь именно он определяет ту базу, от которой отталкивается и отношение к труду и трудящимся, и патриотизм, и готовность терпеть лишения, прилагая усилия к победе своей страны. История учит нас, что не одно противостояние стран было выиграно именно «школьным учителем», системой воспитания юношества, подготовившей для страны достойные кадры. Не только грамотных в том или ином отношении молодых людей, способных решать технические или административные задачи, но и настоящих патриотов, ставящих Родину выше собственного благополучия, а иногда и жизни — вот чего не хватило тем, кто проиграл историческое противостояние.

Современные российские методики образования в этом смысле производят удручающее впечатление, демонстрируя отсутствие каких-либо воспитательных нормативов. Личность становится излишней в рамках нынешней либеральной догматики, а значит, и проигрыш страны в любом противостоянии, мирном или военном, программируется заранее. Эту тенденцию необходимо решительно переламывать, о чем заявил и российский президент Владимир Путин. Чему же может научить Россию опыт других стран и где главный шанс российского общества добиться так необходимого ныне лидерства?

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