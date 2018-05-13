Сумы, Украина, 13 мая, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Сумский государственный педагогический университет (Украина, город Сумы) направил своих студентов на практику в Крым без согласования со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сегодня, 13 мая, пишет украинская газета «Вести».

Tiia Monto Сквозь асфальт украинских запретов

Ректор Сумского государственного педагогического университета Юрий Лянной рассказал, что студенты, обучающиеся по специальности «Туризм» были на практике на полуострове Крым в период с 27 апреля по 7 мая. При этом Лянной утверждает, что данная поездка была согласована с СБУ.

Однако в самой СБУ утверждают, что никакого согласования не было.

«Санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины», — прокомментировала ситуацию официальный представитель начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Напомним, ранее на Украине разгорелся скандал из-за поездки одесских школьников в Крым. Оказалось, что ученики Ришельевского лицея Одессы отдыхали в Крыму.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года, после того как на Украине власть была захвачена бандеровцами и их приспешниками. Однако в Киеве с потерей полуострова не смирились и продолжают считать его украинской территорией.

Кроме того, новые украинские власти взяли курс на полный разрыв отношений с Россией. Сам факт того, что украинцы хотят отдыхать в Крыму представители украинской власти называют «проблемой общества». Любое соприкосновение украинских граждан с Россией и русскими на Украине считают чуть ли не преступлением.