Гуанчжоу, Китай, 13 мая, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Первый в мире полностью закрытый противошумовой барьер для скоростных поездов был построен на участке железной дороги Шэньчжэнь — Маомин в китайской провинции Гуандун и уже совсем скоро будет запущен в эксплуатацию, сообщает агентство Синьхуа.

Kunsan.af.mil За противошумовым барьером

Барьер насчитывает два километра в длину, а объем капиталовложений в его строительство достиг 187 млн юаней ($28,4 млн). Он расположен всего в 800 метрах от крупнейшего в Китае природного парка птиц Птичий рай, где обитает более 30 тыс. цапель.

Барьер был построен для того, чтобы защитить экологию в этом природном парке, а также уменьшить стресс, который испытывают птицы из-за шума и вибрации и света от проезжающего мимо поезда, сообщили в компании China Railway Guangzhou Group Co., Ltd.

Проектный директор отметил, что разработка и строительство противошумового барьера заполняет некоторые пробелы в сфере исследований звукоизоляции и подавления шума от скоростных поездов, которые до сих пор существовали.

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