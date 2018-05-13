Вашингтон, 13 мая, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Американский телеканал CNBC утверждает, что США совершенно не отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия, так как Вашингтон фокусируется на создании неядерных ракет.

Commons.wikimedia.org Ноздря в ноздрю

Напомним, американские СМИ ранее писали, что военные США признали превосходство России и Китая в области разработок гиперзвукового оружия. К примеру, адмирал Гарри Хэррис открыто заявлял, что отстают от разработок Китая в этой области, не говоря уже о России. Генерал Джон Хайтен признавал, что Америка неспособна отразить удар с использованием гиперзвуковых ракет.

Однако CNBC приводит мнение эксперта в области вооружений Зои Стэнли-Локман, которая утверждает, что никакого отставания в этой области у США нет, так как американские разработчики вооружений занимаются «гораздо более сложной задачей».

В качестве подкрепления своих слов она привод довольно странное утверждение о том, что неядерные гиперзвуковые ракеты, которые создаются в США, должны обладать намного больше точностью, чем ракеты ядерные, для которых точность не принципиальна.

Зои Стэнли-Локман сознательно пытается «заболтать» тему, так как совершенно понятно, что преимущество в сфере гиперзвукового оружия находится на стороне того, у кого есть работающий прототип и уже серийное изделие. Известно, что у американцев нет даже прототипа.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделил почти миллиард долларов на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты для ВВС США. Контракт с компанией Lockheed Martin подразумевает разработку прототипа к 2023 году.

Тем не менее специалист по политике в области ядерных технологий Фонда Карнеги Джеймс Эктон считает, что приемущество в разработке гиперзвукового оружия все равно на стороне США, так как они занимаются этим очень давно.

«Например, в рамках самой успешной американской программы гиперзвуковых планирующих блоков ракета была запущена на расстояние в 4 тысячи километров. Подобная китайская ракета не пролетела и 2 тысяч километров», — сообщает Эктон.