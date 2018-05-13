Вашингтон, 13 мая, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Посол КНР в США Цуй Тянькай предостерег «некоторых людей в США» от попыток возвести «стеклянный занавес» между двумя странами, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Pxhere.com За стеклянным занавесом

Цуй сделал соответствующие заявления 11 мая на панельной дискуссии по случаю «Сорока лет отношений между США и Китаем», которая проводилась в Центре стратегических международных исследований (CSIS) — исследовательской организации, расположенной в Вашингтоне.

Есть некоторые люди в Соединенных Штатах, которые пытаются возвести «стеклянный занавес» между двумя народами с целью воспрепятствовать двусторонним обменам в сфере экономики, науки и технологий, а также взаимодействию между людьми, и даже разжечь недоверия со стороны США к китайским студентам, обучающимся по обмену и научным сотрудникам из Поднебесной, заметил китайский посол.

Китай надеется, что все эти зловредные тенденции не станут мэйнстримом в США, отметил Цуй, призвав обе стороны усилить диалог с целью устранения «дефицита взаимного понимания».

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Пекин и Вашингтон после того, как сорок лет назад объединились в сфере стратегических интересов, пережили расширение сотрудничества и выработки общих интересов в сфере двусторонних, региональных и глобальных вопросов, продолжил посол.

Широкий спектр общих интересов подталкивал к развитию двусторонних отношений прошедшие 40 лет, а также создал важный фундамент укрепления отношений в будущем, заметил Цуй.

Китай не имеет намерений бороться за глобальное доминирование с США, равно как желает сотрудничать с американской стороной во имя создания нового типа отношений, на принципах бесконфликтности, неконфронтационности, взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества, добавил посол.

В мероприятии приняли участие порядка 200 гостей из сферы политики, бизнеса, научных кругов и средств массовой информации.

Напомним, что отношения между США и Китаем осложнились после того, как первые начали вводить заградительные пошлины на китайские товары под предлогом борьбы с демпингом со стороны Поднебесной. Китай воспринял действия своего торгового партнера не иначе, как начало торговой войны, пообещав принимать ответные жесткие меры.