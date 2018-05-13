Китайский посол: «некоторые люди в США» хотят создать «стеклянный занавес»
Вашингтон, 13 мая, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Посол КНР в США Цуй Тянькай предостерег «некоторых людей в США» от попыток возвести «стеклянный занавес» между двумя странами, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.
Цуй сделал соответствующие заявления 11 мая на панельной дискуссии по случаю «Сорока лет отношений между США и Китаем», которая проводилась в Центре стратегических международных исследований (CSIS) — исследовательской организации, расположенной в Вашингтоне.
Есть некоторые люди в Соединенных Штатах, которые пытаются возвести «стеклянный занавес» между двумя народами с целью воспрепятствовать двусторонним обменам в сфере экономики, науки и технологий, а также взаимодействию между людьми, и даже разжечь недоверия со стороны США к китайским студентам, обучающимся по обмену и научным сотрудникам из Поднебесной, заметил китайский посол.
Китай надеется, что все эти зловредные тенденции не станут мэйнстримом в США, отметил Цуй, призвав обе стороны усилить диалог с целью устранения «дефицита взаимного понимания».
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Пекин и Вашингтон после того, как сорок лет назад объединились в сфере стратегических интересов, пережили расширение сотрудничества и выработки общих интересов в сфере двусторонних, региональных и глобальных вопросов, продолжил посол.
Широкий спектр общих интересов подталкивал к развитию двусторонних отношений прошедшие 40 лет, а также создал важный фундамент укрепления отношений в будущем, заметил Цуй.
Китай не имеет намерений бороться за глобальное доминирование с США, равно как желает сотрудничать с американской стороной во имя создания нового типа отношений, на принципах бесконфликтности, неконфронтационности, взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества, добавил посол.
В мероприятии приняли участие порядка 200 гостей из сферы политики, бизнеса, научных кругов и средств массовой информации.
Напомним, что отношения между США и Китаем осложнились после того, как первые начали вводить заградительные пошлины на китайские товары под предлогом борьбы с демпингом со стороны Поднебесной. Китай воспринял действия своего торгового партнера не иначе, как начало торговой войны, пообещав принимать ответные жесткие меры.