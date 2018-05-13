Вашингтон, 13 мая, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Ряд высокопоставленных представителей американских властей опасаются, что вооруженные формирования Исламской Республики Иран на территории Сирийской Арабской Республики могут захватить базы вооруженных сил США в Сирии. Об этом сегодня, 13 мая, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Hossein Zohrevand Иранские коммандос

Известно, что американцы развернули крупную военную базу в районе Эт-Танф на юге Сирии в близи иорданской границы. В Белом доме опасаются, что шиитские вооруженные отряды, подконтрольные Ирану, могут окружить американской базу в Эт-Танфе.

При этом американские военные якобы не хотели бы атаковать эти отряды с помощью боевой авиации, так как это ещё сильнее втянет США в сирийский конфликт.

Также издание отмечает, что президент США Дональд Трамп уже не раз говорил о своём желании вывести американские войска из Сирии. В частности, Трамп говорил журналистам, что после окончания военной операции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пребывание американских войск в Сирии теряет смысл и они «очень скоро» вернутся домой.

Стоит отметить, что база Эт-Танф, которая первоначально создавалась американцами для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако в последние месяцы она уже несколько раз использовалась США для ударов по шиитским отрядам, которые контролирует Иран. При этом для союзников США, подчеркивает издание, база в Эт-Танфе стала индикатором готовности Америки противостоять иранскому влиянию.