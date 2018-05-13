Тель-Авив, Израиль, 13 мая, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил с победой на песенном конкурсе «Евровидение» израильскую певицу Нетту Барзилай. Соответствующее сообщение Нетаньяху опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Godot13 Иерусалим

«Нетта, ты принесла большую славу Израилю. В следующем году — в Иерусалиме», — написал Нетаньяху.

Напомним, в финале песенного конкурса «Евровидение» одержала победу Нетта Барзилай с песней «Игрушка».

Победительница заявила, что будет рада привезти конкурс «Евровидение» в Израиле.

Стоит отметить, что Израиль уже три раза принимал конкурс «Евровидение».