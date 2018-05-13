Чанчунь, Китай, 13 мая, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Китайским музеем получены аудио-свидетельства экспериментов над людьми, а также бактериологических военных преступлений со стороны печалью-известных японских Отряда 731 и Отряда 100, которые официально хранятся в музее столицы провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, городе Чанчуне, сообщат 13 мая агентство Синьхуа.

Жертва Отряда 731

«Напоминая людям о жестокости бактериологической войны, мы надеемся, что они смогут извлечь уроки истории и ценить мир», — заявил куратор музея во Дворце правителя Маньчжоу-го Ван Чжицян.

Аудиозаписи длиной 22 часа были получены во время Хабаровского процесса над группой бывших военнослужащих японской Квантунской армии, занимавшимися созданием и применением бактериологического оружия. Они были получены из российских архивов рабочей группой музея. В них содержатся свидетельские показания и признания японских преступников семидесятилетней давности.

Запись, полученная музеем, представляют из себя вторую копию оригинального свидетельства. Впервые в Японии свидетельства были запущены в эфир телекомпанией NHK лишь в 2017 году в документальном фильме «Правда о харбинском Отряде 731», что подогрело дискуссии как в Китае, так и в Японии.

Записи будут использоваться как для выставок, так и для академических исследований, сообщили в музее.

Напомним, что в 1949 году двенадцать членов японской Квантунской армии были осуждены в российском дальневосточном городе Хабаровске за военные преступления, связанные с изготовлением и применением бактериологического оружия и проведением бесчеловечных экспериментов над людьми во время Второй мировой войны.

Все признанные виновными были приговорены к тюремным срокам от двух до двадцати пяти лет трудовых лагерей. В 1956 году те, кто по-прежнему отбывал свои сроки, были отпущены и возвращены в Японию.