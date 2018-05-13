Париж, 13 мая, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Мужчина, который напал на прохожих в центре Парижа, оказался 20летним выходцем из Чечни. Об этом сегодня, 13 мая, передает французская радиостанция Europa 1 со ссылкой на источники.

Maarten Van Damme Нападение с ножом

Сообщается, что у нападавшего не было при себе документов, но французская полиция смогла установить его личность по отпечаткам пальцев.

Напомним, злоумышленник при атаке кричал «Аллах Акбар» и беспорядочно кидался на людей в центре Парижа. Инцидент произошел вечером 12 мая. В результате нападения погиб один человек, несколько получили ранения.

Французская полиция ликвидировала нападавшего.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).