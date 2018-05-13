Пекин, 13 мая, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправился из Тегерана в Пекин для участия в переговорах о ядерной сделке 2015 года после того, как США вышли из соглашения, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres Мохаммад Джавад Зариф

Зариф прибудет в Китай во главе высокостатусной политико-экономической делегации. Вслед за визитом в Китай, глава иранского МИД отправится в Россию, а затем и в некоторые европейские страны. Во время своего турне, он обменяется взглядами с заинтересованными сторонами касательно разрешения иранского ядерного вопроса.

Иран ищет гарантий со стороны договаривающихся сторон о сохранении ядерной сделки, заключенной в 2015 году, формально известной, как Совместный всеобъемлющий план действий, после того, как США в одностороннем порядке покинули сделку.

Президент США Дональд Трамп заявил 8 мая, что США покидают ядерную сделку с Ираном и вводят экономические санкции против Тегерана «высшего уровня, что запустило, в свою очередь, отклик по всему миру, отмечает издание.

Напомним, что Совместный всеобъемлющий план действий — это политическое соглашение между Ираном и группой стран в формате 5+1 (до выхода США), где предметом соглашения является иранская ядерная программа. В группу стран изначально входили США, Россия, КНР, Великобритания и Франция.

Согласно соглашению, Иран обязался свернуть свои разработки в сфере создания ядерного оружия, оставив при этом программу развития мирного атома, поставив ее под контроль МАГАТЭ. США, Европа и ООН обязались, в свою очередь, снять все экономические, финансовые и политические санкции с Тегерана.