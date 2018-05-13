Хух-Хото, Китай, 13 мая, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Власти Внутренней Монголии на севере Китая ведут борьбу нашествием крыс используя целый комплекс мер, сообщает агентство Синьхуа.

Крысы

Нашествие крыс, начавшееся в марте 2018 года угрожает более 4 млн гектаров сельскохозяйственных земель в регионе, влияя на работу и жизнь фермеров и скотоводов, а также устойчивое развитие животноводства.

Центральное правительство выделило 12 млн юаней ($1,9 млн) с целью контроля за нашествием крыс. В некоторых районах эти вредители опустошили пастбища, повредив корневую систему растений.

Более 40 тыс. человек принимают участие в борьбе с крысами, используя такие методы борьбы, как распыление яда, отлов и биологический контроль с использованием природных хищников для сокращения популяции вредителей.

Недавняя длительная засуха стала причиной нашествия крыс, поскольку они наиболее хорошо адаптируются к засушливой погоде.

Напомним также, что крысы не только вредят тем, что пожирают урожай и портят пастбища. Они также являются разносчиками опаснейших, в том числе смертельных заболеваний. В средние века они зачастую становились причиной начала эпидемий чумы.