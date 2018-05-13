Джакарта, 13 мая, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Взрывы прогремели на территории трёх христианских церквей на острове Ява, Индонезия. Об этом сегодня, 13 мая, сообщают местные СМИ.

Сальвадор Дали. Взрыв головы Рафаэля (фрагмент). 1951

Сообщается, что бомбы разорвались в трёх христианских церквях в Сурабае, что в Восточной Яве сегодня утром.

Первый взрыв прогремел в католической церкви Свято Марии в городе Сурабая в 7:15 утра по местному времени (5:15 мск). Последующие два взрыва произошли с интервалом около пяти минут.

Второй взрыв прогремел в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro), третий в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).

На данный момент известно, что атаку произвели террористы-смертники. В результате тр1х взрывов погибли по меньшей мере девять человек, ещё 40 получили ранения. Полиция подтверждает гибель одного террориста-смертника.

Установлено, что нападавшие были одеты как прихожане церкви и во время службы находились внутри храмов, где и привели в действие взрывные устройства.

На месте взрывов работает полиция.

Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.