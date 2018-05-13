В Индонезии взорвали три христианские церкви, есть жертвы
Джакарта, 13 мая, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Взрывы прогремели на территории трёх христианских церквей на острове Ява, Индонезия. Об этом сегодня, 13 мая, сообщают местные СМИ.
Сообщается, что бомбы разорвались в трёх христианских церквях в Сурабае, что в Восточной Яве сегодня утром.
Первый взрыв прогремел в католической церкви Свято Марии в городе Сурабая в 7:15 утра по местному времени (5:15 мск). Последующие два взрыва произошли с интервалом около пяти минут.
Второй взрыв прогремел в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro), третий в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).
На данный момент известно, что атаку произвели террористы-смертники. В результате тр1х взрывов погибли по меньшей мере девять человек, ещё 40 получили ранения. Полиция подтверждает гибель одного террориста-смертника.
Установлено, что нападавшие были одеты как прихожане церкви и во время службы находились внутри храмов, где и привели в действие взрывные устройства.
На месте взрывов работает полиция.
Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.