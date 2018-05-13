Тайбэй, 13 мая, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Суд города Гаосюнь на Тайване признал двенадцать обвиняемых виновными в убийстве по неосторожности в результате взрыва газа, который унес жизни 32 человек в 2014 году, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Seattle City Council Взрыв газа. Последствия

Причиной серии взрывов газа 31 июля 2014 года стала утечка пропана в подземных трубопроводах, проложенных вдоль основных улиц города Гаосюнь на юге Тайваня. В общей сложности 321 человек получили ранения.

Гаосюньский районный суд приговорил трёх инженеров, поддерживающих работу городской канализационной системы, были приговорены к четырем годам и десяти месяцев заключения. Еще три техника логистической компании получили по четыре года и шесть месяцев тюрьмы.

Бывший председатель и пятеро сотрудников компании LCY Chemical Corp. которые, как выяснилось, отвечали за обеспечение работы трубопроводам, получили по четыре года тюрьмы.

Напомним, что 31 июля 2014 года в тайваньском Гаосюне произошло по меньшей мере пять взрывов, в результате которых более 23 тыс. домохозяйств остались без гада, 12 тыс. — без электричества и еще 8 тыс. — без воды.