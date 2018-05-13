Луганск, 13 мая, 2018, 08:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики обстреляли территорию Луганской Народной Республики семь раз. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба министерства обороны ЛНР.

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«За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие», — сообщает оборонное ведомство ЛНР.

Уточняется, что обстрелам подверглись районы населённых пунктов Калиново, Желобок и Знаменка.

информации о погибших и пострадавших со стороны военнослужащих войск ЛНР и местного населения пока не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев несколько месяцев укреплял свою войсковую группировку в Донбассе. Проводились тактические учения. В течение последнего месяца обстановка в Донбассе обострилась, украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов.