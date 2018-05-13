Цзинань, Китай, 13 мая, 2018, 07:48 — ИА Регнум. В общей сложности 15 членов криминальной группировки были приговорены к тюремному заключению сроком от двух до 25 лет за множественные преступления в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Тюрьма

У Сечжань был приговорен к 25 годом тюрьмы за организацию и руководство криминальной группировкой, сообщили в Народном суде района Дунчанфу в городе Ляочэн.

Еще восемь членов группировки были приговорены к тюремным срокам от 32 месяцев до 20 лет за участие в криминальной деятельности, в то время, как пятеро других — к тюремным срокам от 26 месяцев до двух лет за незаконное удержание в неволе.

С 2010 года У совместно с другими обвиняемыми занимался незаконным выбиванием долгов и другими преступлениями. Банда привлекла внимание властей в апреле 2016 года, когда двадцати двух летний Юй Хуань ранил нескольких членов банды после того, как они избили и оскорбили его мать.

Юй был приговорен к пожизненному заключению в феврале 2017 года Промежуточным народным суд Ляочэна после того, как он забил коллектора до смерти в рамках самообороны и ранил еще троих. Двое коллекторов получили серьезные ранения.

В июне 2017 года Шаньдунский высший народный суд скостил срок заключения для Юя до пяти лет тюрьмы после того, как он подал апелляцию.

Как сообщало ИА REGNUM в феврале 2018 года, в Китае была арестована крупная банда, которая занималась похищением дизельного топлива. В общей сложности, дело проходит по 150 эпизодам.