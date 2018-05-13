Пекин, 13 мая, 2018, 07:35 — ИА Регнум. В Китайской Народной Республике начались испытания авианосца собственного производства. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает Центральное телевидение Китая.

Pixabay.com Авианосец

Сообщается, что построенный в Китае авианосец, который пока не имеет названия, покинул порт базирования в 7:00 по местному времени.

Это второй китайский авианосец, который пока называют Type 001A, является первым кораблем такого класса, построенным непосредственно в Китае. Он был заложен в 2013 году, а в апреле 2017 года спущен на воду, после чего осуществлялась достройка корабля.

Длина авианосца составляет 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. По сообщениям китайских СМИ на этом авианосце могут базироваться 36 истребителей «Цзян-15».

Напомним, что первый китайский авианосец «Ляонин» был построен на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского авианесущего крейсера «Варяг». В 2005 году в китайском порту Далян были начаты работы по его перестройке. В 2011 году «Ляонин» прошел первые морские испытания. В состав ВМС Китая «Ляонин» вошел в 2012 году.

Стоит отметить, что при строительстве Type 001A китайцы во многом копировали «Ляонин».