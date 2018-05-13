Чжэнчжоу, Китай, 13 мая, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Тест ДНК подтвердил, что тело, извлеченное из реки в городе Чжэнчжоу, расположенном в центральной части Китая, принадлежит подозреваемому в убийстве бортпроводницы, передает 12 мая агентство Синьхуа.

Теодор Жерико. Голова мёртвого человека. До 1819

По информации местной полиции, 21-летняя женщина была убита 6 мая после того, как поймала такси китайской кампании Didi Chuxing в городе Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань.

Полиция города начала расследование и поиск водителя таки по фамилии Лю, который бросил свое транспортное средств и выпрыгнул в реку после того, как, предположительно, убил свою пассажирку.

В 4:30 утра по местному 12 мая полиция выловила из реки города Чжэнчжоу тело мужчины. ДНК-тест подтвердил, что тело принадлежит подозреваемому в убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM в Новгородской области был заключен под стражу обвиняемый в убийстве таксиста.