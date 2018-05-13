Пекин, 13 мая, 2018, 06:44 — ИА Регнум. Китай опубликовал карту рисков морских стихийных бедствий и призвал принять меры по их предупреждению, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Карта была выпущена Министерством природных ресурсов Китая 11 мая. На ней указаны прибрежные зоны особого риска, включая лиман рек Янцзы и Чжуцзян, а также воды у полуострова Лэйчжоу.

Основными потенциальными угрозами стали дрейфующие морские льды, шторма, тайфуны и цунами. Подъем уровня воды также влияет на прибрежные зоны, особенно, если речь идет о экономически развитых городах с большим населением вроде Тяньцзиня или Шанхая.

Китай является одной из стран мира, наиболее подверженным морским угрозам. С 2001 по 2017 годы прямой экономический ущерб от разгула морской стихии в Китае превысил 2017,5 млрд юаней (порядка $32,8 млрд).

Прибрежные районы, особенно на востоке Китая являются самыми высокими по плотности населения. При этом, по мере глобальных климатических изменений, растет и риск разгула морской стихии в этих зонах.

«Китай будет предпринимать дальнейшие усилия по мониторингу, оценке и нивелированию риска морских угроз, а также сменит фокус с устранения последствий разгула стихии на непосредственно его предотвращение, — заявил глава Государственной океанической администрации Китая Ван Хун во время пресс-конференции, посвященной презентации карты рисков, которая прошла в Пекине.

Напомним, что в Китае 12 мая является днем борьбы с разгулом стихии, который отмечается каждый год. Отметим также, что 12 мая 2008 года в китайской провинции Сычуань произошло одно из самых мощный за всю историю страны землетрясений, жертвами которого стали более 70 тыс. человек.