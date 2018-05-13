Чэнду, Китай, 13 мая, 2018, 06:28 — ИА Регнум. Китай почитает память жертв землетрясения в Вэньчуане, которое произошло десять лет назад в провинции Сычуань на юго-западе Поднебесной, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM После землетрясения

Сотни человек собрались на месте трагедии у старшей школы Сюанькоу в уезде Инсю, где располагался эпицентр землетрясения, чтобы почтить память жертв страшной трагедии, которая состоялась ровно 10 лет назад.

12 мая 2008 года землетрясение магнитудой 8 разразилось в городе Вэньчуань провинции Сычуань, забрав жизни более 70 тыс. человек. Еще около 18 тыс. человек остались пропавшими без вести.

Жительница деревни Юйцзыси уезда Инсю Шэнь Вэньцзюань вспоминает, что ее дом был полностью разрушен подземными толчками.

«Я никогда не забуду это землетрясение. Но я также благодарна правительству, которое помогло построить новые дома всего за два года, чтобы мы могли вернуться к обычной жизни», — поделилась своими мыслями Шэнь.

Уезд Вэньчуан был полностью перестроен после трагедии. Теперь там появились красивые места, которые привлекают туристов. По мере восстановления уезда, залечивались и раны местных жителей, отмечает издание.

Напомним, что так называемое Сычуаньское (Вэньчуаньское) землетрясение, произошедшее 12 мая 2008 года, стало одним из самых разрушительных за историю Китая. Толчки были такой силы, что они ощущались даже в Пекине на расстоянии 1500 км от эпицентра в Вэньчуане, а также в Шанхае на расстоянии 1700 км. В общей сложности от землетрясения пострадали 288 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, что председатель КНР Си Цзиньпин в послании Международному Симпозиуму по случаю 10-й годовщины Вэньчуаньского землетрясения заявил, что Китай знает цену стихийным бедствиям, а потому будет работать над улучшением систем предупреждения.