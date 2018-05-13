Пекин, 13 мая, 2018, 06:08 — ИА Регнум. От умеренных до сильных ливни обрушатся на юг Китая, а также некоторые районы севера страны в ближайшие три дня, сообщает Китайская государственная обсерватория, передает 12 мая агентство Синьхуа.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР За стеной дождя

Государственный метеорологический центр Китая прогнозирует мощные ливни и ураганы в провинциях Гуйчжоу, Юньнань, Гуанси и Гуандун, которые продлятся минимум до 13 мая. В некоторых южных районах, включая прибрежные зоны ожидаются ливни. Постепенно ливни пойдут на спад.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая также прогнозируются проливные дожди. Центр также предупреждает о возможных паводках, оползнях и сходах селевых потоках в горных районах Синьцзяна.

Кроме того, объявлен синий уровень погодной опасности на севере Китая, что означает мощнейшие ветры и град в районах Пекина, Тяньцзиня, провинции Хэбэй и Шаньдун, которые поделятся вплоть до 13 мая.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности от синего и желтого к оранжевому и красному цвету по мере роста погодной угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юго-востоке Китая мощнейшие ливни уже стали причиной гибели нескольких человек в результате паводка.