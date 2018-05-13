Сурабая, Индонезия, 13 мая, 2018, 05:54 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек погибли в результате взрывов в трёх церквях на острове Ява в Индонезии, передаёт The Straits Times.

Commons.wikimedia.org Горящая церковь

Как уточняется, взрывы произошли в городе Сурабая около 7 часов утра по местному времени в ходе воскресных богослужений.

Издание сообщает также о большом количестве пострадавших, однако их точное число не называется.

По информации Agence France-Presse, в результате взрывов пострадали не менее 13 человек.

Согласно предварительным данным, взрывы могли быть организованы террористами-смертниками.

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