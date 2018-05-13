Наньнин, Китай, 13 мая, 2018, 05:44 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека погибли и еще двое пропали без вести в результате наведения, причиной которого стали проливные дожди в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Томас Гарт Бентон. Наводнение. 1951

По сведениям местных властей, дожди, начавшиеся 7 мая, нанесли ущерб по меньшей мере 54,8 тыс. человек, еще 6,1 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища. Более 4,46 тыс. гектаров пшеницы было уничтожено или повреждено ливнями.

Однако, уже 12 мая началась очередная волна непогоды. Метеорологи и региональный офис по контролю за наводнениями и засухой предупреждают, что в ближайшее время наводнения могут усилиться, в связи с чем необходимо предпринять меры профилактики и подготовиться, чтобы встретить непогоду во всеоружии.

Как сообщало ИА REGNUM, прямой экономический ущерб от непогоды в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая после начала ливней 7 мая достиг 91 млн юаней или 14,3 млн долларов США.