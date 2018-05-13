Сеул, 13 мая, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Сеул приветствует решение Пхеньяна о закрытии своего полигона для проведения ядерных испытаний. Об этом заявил официальный представитель президента Южной Кореи, передаёт Reuters.

Две Кореи

По его словам, данный шаг свидетельствует о том, что власти КНДР готовы сдерживать обещания, данные на недавнем межкорейском саммите.

Напомним, Пхеньян объявил о планах демонтировать ядерный полигон «в целях обеспечения прекращения ядерных испытаний». Ожидается, что соответствующие работы будут проведены в период с 23 по 25 мая.

Как было заявлено, демонтаж полигона будет включать также уничтожение всех тоннелей, закрытие исследовательских зданий, постов безопасности и объектов наблюдения.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал данное решение северокорейской стороны «очень умным и любезным жестом».