Москва, 13 мая, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Российская участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова поздравила израильскую певицу Нетту Барзилай с победой на конкурсе. Соответствующую запись она разместила 13 мая на своей странице в Instagram.

Matvey.ru Юлия Самойлова

«Netta! Молодец! Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву! — написала артистка. — Я счастлива! Честно! Спасибо за такой великолепный опыт, спасибо за людей, за поддержку и ваши отзывы, за движение вперёд!»

При этом Самойлова добавила, что «дальше ждёт много нового», и анонсировала скорый выход своей книги, а также нового альбома и клипа.

Напомним, израильская певица Нетта Барзилай одержала победу на международном песенном конкурсе «Евровидение», в котором она участвовала с песней Toy.

Результаты голосования были объявлены в ночь на 13 мая на арене Altice в Лиссабоне, где проходил конкурс. Второе место заняла участница из Кипра Элени Фурейра с песней Fuego, третье место — представитель Австрии Сезар Сэмпсон с композицией Nobody But You.

Юлия Самойлова не смогла пройти в финал «Евровидения-2018». Это произошло с российским участником конкурса впервые с 2004 года, когда на «Евровидении» были введены полуфиналы.

