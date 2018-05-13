Париж, 13 мая, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Французские правоохранители пока не смогли установить личность мужчины, совершившего нападение на прохожих в столице страны. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Франции Эдуар Филипп, передаёт BFMTV.

Нападение с ножом

В результате нападения неизвестного во II округе Парижа вечером 12 мая от ножевых ранений погиб один человек погиб. Ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Нападавший был застрелен сотрудникам полиции. Позднее прокурор Парижа Франсуа Молан сообщил, что правоохранители выявили в произошедшем террористический след.

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По данным связанного с боевиками агентства Amaq, ответственность за атаку вязала на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Расследованием дела занимается отдел по борьбе с терроризмом французской прокуратуры.