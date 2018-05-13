Тель-Авив, Израиль, 13 мая, 2018, 03:30 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля 12 мая нанесли удары по территории сектора Газа, передаёт Haaretz.

Tomás Del Coro Самолёт ВВС Израиля

По информации издания, израильские самолёты уничтожили палестинский тоннель прорытый в сторону Израиля в северной части сектора Газа.

Отмечается, что пресс-служба армии Израиля подтвердила факт проведения операции.

Напомним, 6 мая ВВС Израиля атаковали ряд объектов в секторе Газа, с которых были запущены горящие воздушные змеи с целью спровоцировать пожары на израильской территории.

28 апреля самолёты Израиля атаковали шесть военно-морских целей, принадлежащих силам ХАМАС. Военные заявили, что атака была совершена в ответ на теракты и широкомасштабную попытку проникновения на израильскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, в секторе Газа с конца марта проходят акции протеста у границы с Израилем. Участники акции протестуют против блокады Газы.

10 мая лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что израильские границы не признаны международным сообществом, поэтому прорыв израильской границы жителями Газы не будет считаться нарушением.

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