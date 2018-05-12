Вашингтон, 13 мая, 2018, 02:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов не уходить на летние каникулы до тех пор, пока не будет принят бюджет на 2019 финансовый год. Соответствующее сообщение он разместил в своём микроблоге в Twitter.

Дональд Трамп призывает

«Сенат должен утвердить финансирование до августовского перерыва или не расходиться по домам», — написал глава Белого дома.

Трамп также прдчеркнул, что в бюджет должны быть включены расходы на обеспечение безопасности границ и строительство стены на границе с Мексикой.

Помимо этом, напомнил он, нерешёнными остаются вопросы ещё по 300 пунктам в бюджете.

«Демократы делают всё возможное, чтобы чинить препятствия, это всё, что они умеют делать. Остаёмся!» — заявил Дональд Трамп.

Напомним, в марте президент США подписал федеральный бюджет на остаток 2018 финансового года, который истекает 30 сентября. Объем бюджета составляет $1,3 трлн, из которых $700 млрд предусмотрены на военные расходы.

По меньшей мере $250 млн отведено в бюджете на «противодействие российскому влиянию». ФБР также получит дополнительно $307 млн для борьбы с так «российскими хакерами». Еще $200 млн будет направлено на военную помощь Украине.