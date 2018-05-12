Москва, 13 мая, 2018, 02:36 — ИА Регнум. Правительство Москвы проработает вопрос об организации в городе речных пассажирских маршрутов. Об этом 12 мая сообщил заместитель мэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Water-brother На Москве-реке

«Правительство Москвы поддерживает и будет всячески поддерживать развитие речного транспорта. У нас есть совместный проект с Высшей школой экономики, связанный с анализом внутренних речных перевозок, регулярных по Москве», — приводит слова заместителя мэра агентство «Москва».

Как отметил Лискутов, результаты этого анализа должны быть получены в ближайшее время, после чего они будут обсуждены в правительстве.

По его словам, рассматривается как вариант восстановления уже существовавших ранее речных маршрутов, так и организация новых.

«Если будет смысловая и экономическая целесообразность, маршруты могут быть введены», — сказал глава департамента транспорта.

Лискутов уточнил, что проект ещё должен будет пройти все этапы рассмотрения.