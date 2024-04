Лиссабон, 13 мая, 2018, 02:08 — ИА Регнум. Победителем международного песенного конкурса «Евровидение» в 2018 году стала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy. Результаты голосования объявлены в ночь на 13 мая на арене Altice в Лиссабоне.

Wouter van Vliet, EuroVisionary Нетта Барзилай

Второе место заняла певица из Кипра Элени Фурейра с композицией Fuego, третье место — представитель Австрии Сезар Сэмпсон с песней Nobody But You.

Конкурс в этом году проводился в Португалии впервые. Лиссабон стал столицей «Евровидения», поскольку в предыдущий раз победу на конкурсе одержал португальский певец Салвадор Собрал.

Напомним, конкурсантка из России Юлия Самойлова не смогла пройти в финал «Евровидения-2018».

