* ИГ — запрещённая в России организация

Париж, 13 мая, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на людей 12 мая в Париже. Соответствующее заявление распространило связанное с боевиками агентство Amaq.

Radulescu Andrei Террористы

Тем временем прокурор Парижа Франсуа Молан сообщил журналистам, что французские правоохранители выявили террористический след в произошедшем.

Как сообщается, во время нападения мужчина выкрикивал религиозные лозунги. Расследованием дела занялся отдел по борьбе с терроризмом местной прокуратуры, передаёт BFMTV.

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Как передавало ИА REGNUM, вечером 12 мая во II округе Парижа мужчина совершил нападение на прохожих. От ножевых ранений один человек погиб, ещё четверо пострадали.

Нападавший был застрелен сотрудниками полиции.