Вашингтон, 13 мая, 2018, 01:44 — ИА Регнум. США готовы продолжать выстраивать «долгосрочные отношения сотрудничества и дружбы» с Ираком. Об этом говорится в распространённом 12 мая заявлении госсекретаря США Майкла Помпео в связи с состоявшимися выборами в совет представителей Ирака.

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Как отметил глава американской дипломатии, прочные отношения между Вашингтоном и Тегераном будут «способствовать стабильности в регионе», а также «укреплению мира и процветанию» в самом Ираке.

«Новоизбранным депутатам парламента предстоит важная задача сформировать инклюзивное правительство, которое будет отвечать потребностям всех иракцев», — подчеркнул Помпео.

Он вырахил надежду, что этот процесс будет осуществлён скорейшим образом и в отведённые конституцией страны сроки.

Напомним, в Ираке 12 мая состоялись первые выборы в законодательный орган после объявленной в 2017 году военной победы над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В связи с проведением выборов в стране на один день былизакрыты границы. В ряде населённых пунктов был на сутки введён комендантский час, ограничено движение транспорта.