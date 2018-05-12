Глава МВД Франции оценил действия полиции при нападении на людей в Париже
Париж, 13 мая, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон считает, что сотрудники полиции действовали профессионально при нападении мужчины на прохожих в Париже. Об этом она написал в своём микроблоге в Twitter.
Mstyslav Chernov
Французские полицейские
«Я приветствую хладнокровие и быструю реакцию стражей порядка, которые нейтрализовали напавшего. Мои первые мысли — о жертвах этого отвратительного акта», — написал министр.
Напомним, вечером 12 мая во II округе Парижа неизвестный совершил нападение на прохожих.
От ножевых ранений один человек погиб, ещё четыре человека пострадали, в том числе двое получили серьёзные травмы.
Нападавший был застрелен сотрудниками полиции. Его личность и возможные мотивы на данный момент не известны.