Вашингтон, 13 мая, 2018, 00:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп приветствовал решение властей Северной Кореи о демонтаже военного полигона на территории страны, использовавшегося для проведения ядерных испытаний. Соответствующее сообщение он разместил в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Северная Корея объявила, что в этом месяце они демонтируют ядерный испытательный полигон в преддверии большой встречи 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!» — написал президент США.

Напомним, 12 мая официальный Пхеньян объявил о планах предпринять меры по демонтажу ядерного полигона «в целях обеспечения прекращения ядерных испытаний».

Как ожидается, соответствующие работы будут проведены в период с 23 по 25 мая, в зависимости от погодных условий.

В заявлении официальных лиц КНДР было указано, что демонтаж полигона будет включать в себя также уничтожение всех тоннелей и закрытие исследовательских зданий, постов безопасности и объектов наблюдения.