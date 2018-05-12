Багдад, 13 мая, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Явка избирателей на состоявшихся 12 мая парламентских выборах в Ираке составила 44,54%, сообщила высшая независимая избирательная комиссия республики.

Флаг Ирака

Согласно обнародованным данным, все в голосовании приняло участие 10 млн 700 тысяч человек.

Состоявшиеся выборы в законодательный орган Ирака стали первыми после военной победы над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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На 328 мест в иракском парламенте претендуют в общей сложности около 7,5 тысячи человек.

В связи с проведением выборов в стране на один день были закрыты границы. В ряде городов на сутки введён комендантский час, ограничено движение транспорта.

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