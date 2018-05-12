Париж, 13 мая, 2018, 00:18 — ИА Регнум. Посольство России во Франции уточняет информацию о возможном наличии российских граждан среди пострадавших в результате нападения мужчины на прохожих вечером 12 мая в Париже.

(RJG) Посольство России во Франции

«Информация уточняется, на данный момент пока данных нет», — приводит комментарий посольства РИА «Новости».

Напомним, инцидент произошёл во II округе Париже в районе улицы Святого Августина.

Как сообщает пресс-служба полиции Франции в Twitter, в результате нападения неизвестного от ножевых ранений скончался один человек, двое получили серьёзные травмы и ещё двое — лёгкие ранения. Нападавший был застрелен полицией.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.