Санкт-Петербург, 13 мая, 2018, 00:15 — ИА Регнум. Два крупных инфраструктурных объекта откроются в Санкт-Петербурге в воскресенье, 13 мая. У стадиона «Санкт-Петербург» впервые примет пассажиров новая станция метро «Новокрестовская», а между Васильевским островом и Петроградской стороной начнется движение транспорта по мосту Бетанкура, возведенному через Малую Неву и остров Серный.

Https://vk.com/igor_albin Мост Бетанкура (фото со страницы Игоря Албина «ВКонтакте")

Петербуржцы не видели новых станций метрополитена с 2012 года. Новыми бесплатными автомобильными мостами горожане также не избалованы. Оба объекта построены в рамках выполнения плана по подготовке города к матчам Чемпионата мира по футболу 2018 года. Из-за них пришлось отодвинуть на более поздний срок решение гораздо более острых транспортных проблем в других районах города, отмечает ИА REGNUM.

Вместе с мостом, который в Петербурге неофициально прозвали «Серным», откроется прилегающий к нему новый участок набережной Макарова. А вот запуска станции «Беговая», построенной на новой ветке метро после «Новокрестовской», придется подождать еще несколько дней.

День открытия метро и моста был выбран не случайно: 13 мая в 14:00 на Крестовском острове пройдет футбольный матч «Зенит» — СКА-Хабаровск. Это последняя, перед ЧМ-2018, возможность протестировать новые транспортные возможности Петербурга в режиме реальной пассажирской нагрузки. Напомним, изначально планировалось сделать это еще 29 апреля, в день матча «Зенит» — ЦСКА. Однако ни новую ветку метро, ни новый мост не успели подготовить к этому сроку, поэтому решили отложить тестирование на две недели.

«Открываем движение на Набережной Макарова и по Серном мосту. Долгожданные объекты в Санкт-Петербурге. Благодаря Чемпионату мира по футболу 2018 года объекты транспортной инфраструктуры создаём ускоренными темпами», — сообщил 12 мая вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин на своей странице в соцсети.

Ранее в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга пояснили, что движение по мосту Бетанкура и набережной с 9:00 до 18:00 будет осуществляться только для участников тестирования, в рамках утвержденного плана. «В 18:00 в рабочем режиме объекты будут открыты для жителей Санкт-Петербурга», — пообещали в КРТИ.

При этом уже после открытия рабочего движения на мосту Бетанкура завершат окраску металлоконструкций, монтаж лестничных сходов и благоустройство подэстакадного пространства моста. Ожидается, что к 2025 году по мосту Бетанкура в обоих направлениях будут проходить более четырех тысяч автомобилей в час.

А вот станция метро «Новокрестовская» откроется 13 мая уже в 10 часов утра, вместе с временным пешеходным мостом к стадиону «Санкт-Петербург», уточнил в субботу Игорь Албин. Но уже в 19:00 станцию закроют. Чем невольно укрепят позицию критиков строительства этой станции, заявляющих, что она не будет востребована горожанами в дни, когда на стадионе не проходит матчей.

ИА REGNUM будет информировать о том, как пройдет первый тестовый день новой станции и нового моста.

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Станция метро «Беговая» («Улица Савушкина»), также построенная на продолжении Невско-Василеостровской (третьей) линии, как уже говорилось, в воскресенье не откроется. Хотя жители Приморского района и других частей Петербурга явно будут рады ее появлению — первым она облегчит дорогу в центр города, а вторым — в парк 300-летия Петербурга и большой торгово-развлекательный центр по соседству.

«В ближайшие дни откроем станцию «Беговая». Идут пуско-наладочные работы. Это подарок жителям города от Губернатора Георгия Полтавченко и Правительства Санкт-Петербурга ко Дню Города», — написал Игорь Албин, имея в виду весь новый участок метрополитена.

Напомним, что 27 мая 2018 года исполнится 315 лет с момента основания Санкт-Петербурга.

Добавим также, что около года назад, в День города, был открыт пешеходно-велосипедный Яхтенный мост, соединивший Приморский район с Крестовским островом. Мост был построен в ходе подготовки к прошлогоднему Кубку Конфедераций и чемпионату мира 2018 года.

Что касается подземки, то с предыдущего открытия новой станции прошло пять с половиной лет. Тогда, в декабре 2012 года, была открыта станция метро «Международная» на пятой (фиолетовой) линии, которая до сих пор не достроена до конца.