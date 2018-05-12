Париж, 12 мая, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина напал на прохожих в центре столицы Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

Константин Коровин. Ночной Париж. 1920-е

ЧП произошло в субботу вечером, 12 мая, на одной из улиц города.

«Один человек погиб и по меньшей мере восемь получили ранения в результате нападения мужчины в Париже», — передает вещатель.

Ряд других СМИ сообщает, что сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, застрелили злоумышленника. Район происшествия полностью оцеплен стражами порядка.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.