Рим, 12 мая, 2018, 23:45 — ИА Регнум. 12 мая на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч в рамках 37-го тура Серии А 2017/18 между командами «Интер» и «Сассуоло». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 25-й минуте итальянский вингер Маттео Политано открыл счет точным ударом со штрафного — 0:1. На 73-й минуте Доменико Берарди удвоил преимущество в счете, мощно пробив в ближний верхний угол — 0:2. Через 8 минут Рафинья Алькантара забил гол престижа, замкнув передачу Ивана Перишича — 1:2.

Статистика матча («Интер"/"Сассуоло»)

Удары 14/9

Удары в створ 7/5

Владение 70%/30%

Фолы 9/3

Набрав 43 очка «Сассуоло» поднялся на 11-ю строчку. «Интер» с 69-ю баллами остался на 5-м месте.

Составы на матч:

«Интер»: Ханданович, Консело, Раноккья, Д’Амброзио, Шкриниар, Алькантара, Весино, Перишич, Брозович, Кандрева, Икарди.

«Сассуоло»: Консильи, Лемос, Ачерби, Делл’Орко, Маньянелли, Миссироли, Рожерио, Дункан, Аджапонг, Политано, Берарди.

Главный арбитр матча: Росарио Абиссо.

Предупреждения: Берарди — 17, Брозович — 23, Лемос — 85.

Голы: Политано 25 — 0:1, Берарди 73 — 0:2, Алькантара 80 — 1:2.