Мадрид, 12 мая, 2018, 23:31 — ИА Регнум. 12 мая на стадионе «» был разыгран матч в рамках 37-го тура сезона 2017/18 высшего дивизиона Испании между командами «Реал» и «Сельта». Матч завершился со счетом 6:0 в пользу «сливочных».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

На 13-й минуте валийский вингер Гарет Бейл открыл счет точным ударом в ближний угол — 1:0. Ассист на свой счет записал Иско. На 30-й минуте Бейл оформил дубль мощным ударом с острого угла — 2:0. Через 2 минуты испанский атакующий полузащитник Иско довел счет до разгромного крученым ударом в дальнюю «шестерку» — 3:0. В начале второго тайма латераль сборной Марокко Ахраф Хакими отметился забитым голом после передачи Карима Бенземы — 4:0. На 74-й минуте Серхи Гомес срезал мяч в свои ворота — 5:0. Через 7 минут Тони Кроос установил окончательный счет — 6:0.

Статистика матча («Реал"/"Сельта»)

Удары 11/4

Удары в створ 9/1

Владение 56%/44%

Фолы 6/8

Набрав 75 очков «Реал» обеспечил себе третью позицию по итогам турнира. «Сельта» с 46-ю баллами осталась на 13-й строчке.

Составы на матч:

«Реал»: Навас, Варан, Начо, Марсело, Хакими, Кроос, Модрич, Бейл, Каземиро, Бензема, Иско.

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кастро, Гомес, Ронкалья, Лоботка, Санчес, Васс, Гомес, Бойе, Мендес.

Главный арбитр матча: Пабло Гонсалес Фуэртес.

Предупреждения: Мальо — 84.

Голы: Бейл 13 — 1:0, Бейл 30 — 2:0, Иско 32 — 3:0, Хакими 52 — 4:0, Гомес (авг) 74 — 5:0, Кроос 81 — 6:0.