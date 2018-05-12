Симферополь, 12 мая, 2018, 23:06 — ИА Регнум. В Крыму столкнулись три легковых транспортных средства. Об этом «Крыминформу» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

03.мвд.рф На месте ДТП

Авария произошла в субботу, 12 мая, в Сакском районе.

«В ДТП с участием трех легковых авто, по предварительным данным, один человек погиб, шесть получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины происшествия устанавливаются.

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