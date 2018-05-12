Мадрид, 12 мая, 2018, 21:25 — ИА Регнум. 12 мая на стадионе «Риасор» был разыгран матч 37-го тура Испанской Примеры 2017/18 между командами «Депортиво» и «Вильярреал». Матч завершился со счетом 2:4 в пользу «желтой субмарины».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 2-й минуте испанский атакующий полузащитник Саму Кастильехо открыл счет великолепным ударом в дальнюю «девятку» с угла штрафной площади — 0:1. На 31-й минуте Ману Тригерос удвоил преимущество в счете, замкнув навес Пабло Форналса — 0:2. Через 14 минут Кастильехо оформил дубль — 0:3. В начале второго тайма Борха Валье сократил отставание в счете после ассиста Лукаса — 1:3. Через 30 минут Валье оформил дубль — 2:3. На 90+2-й минуте российский вингер Денис Черышев отметился забитым голом — 2:4.

Статистика матча («Депортиво"/"Вильярреал»)

Удары 18/10

Удары в створ 8/7

Владение 54%/46%

Фолы 14/5

Набрав 60 очков «Вильярреал» удержал 5-ю позицию. «Депортиво» с 29-ю очками остался на 18-м месте.

Составы на матч:

«Депортиво»: Мартинес, Морено, Наварро, Альбентоса, Луизиньо, Крон-Дели, Вальверде, Гильерме, Лукас, Адриан, Валье.

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Гонсалес, Руис, Коста, Форналс, Кастильехо, Тригерос, Эрнандес, Раба, Бакка.

Главный арбитр матча: Алехандро Эрнандес.

Предупреждения: Гильерме — 22, Валье — 61, Альбентоса — 75.

Голы: Кастильехо 2 — 0:1, Тригерос 31 — 0:2, Кастильехо 45 — 0:3, Валье 58 — 1:3, Валье 88 — 2:3, Черышев 90+2 — 2:4.