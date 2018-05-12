«Валенсия» минимально обыграла «Жирону» со счетом 1:0
Мадрид, 12 мая, 2018, 21:22 — ИА Регнум. 12 мая на стадионе «Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч 37-го тура Испанской Примеры 2017/18 между командами «Жирона» и «Валенсия». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «летучих мышей».
На 61-й минуте аргентинский форвард Лусиано Вьетто открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 0:1.
Статистика матча («Жирона"/"Валенсия»)
Удары 8/7
Удары в створ 5/5
Владение 58%/42%
Фолы 11/12
Набрав 70 очков «Валенсия» сократила отставание от 3-й позиции до 2-х баллов. «Жирона» с 48-ю очками осталась на 11-м месте.
Составы на матч:
«Жирона»: Буну, Эспиноса, Мохика, Рамальо, Хуанпе, Маффео, Гранелл, Тимор, Фрейре, Стуани, Лосано.
«Валенсия»: Доменек, Везу, Мурильо, Лота, Монтойа, Максимович, Гуэдеш, Солер, Торрес, Вьетто, Заза.
Главный арбитр матча: Игнасио Иглесиас Вильянуэва.
Предупреждения: Солер — 30, Маффео — 34, Заза — 60, Лато — 76, Тимор — 90+1.
Голы: Вьетто 61 — 0:1.