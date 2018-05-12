Мадрид, 12 мая, 2018, 21:22 — ИА Регнум. 12 мая на стадионе «Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч 37-го тура Испанской Примеры 2017/18 между командами «Жирона» и «Валенсия». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «летучих мышей».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 61-й минуте аргентинский форвард Лусиано Вьетто открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 0:1.

Статистика матча («Жирона"/"Валенсия»)

Удары 8/7

Удары в створ 5/5

Владение 58%/42%

Фолы 11/12

Набрав 70 очков «Валенсия» сократила отставание от 3-й позиции до 2-х баллов. «Жирона» с 48-ю очками осталась на 11-м месте.

Составы на матч:

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Мохика, Рамальо, Хуанпе, Маффео, Гранелл, Тимор, Фрейре, Стуани, Лосано.

«Валенсия»: Доменек, Везу, Мурильо, Лота, Монтойа, Максимович, Гуэдеш, Солер, Торрес, Вьетто, Заза.

Главный арбитр матча: Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Предупреждения: Солер — 30, Маффео — 34, Заза — 60, Лато — 76, Тимор — 90+1.

Голы: Вьетто 61 — 0:1.