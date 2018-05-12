«Бетис» и «Севилья» дважды разменялись забитыми мячами
Мадрид, 12 мая, 2018, 21:21 — ИА Регнум. 12 мая на стадионе «Юенито Вильямарин» был разыгран матч 37-го тура Испанской Примеры 2017/18 между командами «Бетис» и «Севилья». Матч завершился результативной ничьей 2:2.
В дебюте матча испанский защитник Марк Бартра открыл счет, замкнув навес Хоакина со штрафного — 1:0. На 57-й минуте скоростной французский форвард Виссам Бен-Йеддер сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после ошибки защитников «Бетиса» — 1:1. На 79-й минуте Симон Кьер вывел гостей вперед — 1:2. В роли ассистента выступил Бен-Йеддер. Через 2 минуты Лорен Морон вырвал очко для команды Кике Сетьена.
Статистика матча («Бетис"/"Севилья»)
Удары 6/10
Удары в створ 5/5
Владение 47%/53%
Фолы 9/18
Набрав 60 очков «Бетис» расположился на 6-й строчке. «Севилья» с 55-ю баллами лишила себя 6-го места.
Составы на матч:
«Бетис»: Лопес, Амат, Бартра, Манди, Гарсия, Руис, Дурмиши, Гуардадо, Барраган, Леон, Хоакин.
«Севилья»: Сория, Кьер, Лангле, Эскудеро, Меркадо, Меса, Банега, Н’Зонзи, Сарабия, Нолито, Рамирес.
Главный арбитр матча: Альфонсо Альварес Искиердо.
Предупреждения: Гуардадо — 17, Сарабия — 20, Лангле — 24, Эскудеро — 71, Лайюн — 90.
Голы: Бартра 5 — 1:0, Бен-Йеддер 57 — 1:1, Кьер 79 — 1:2, Морон 81 — 2:2.