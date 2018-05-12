Мадрид, 12 мая, 2018, 21:20 — ИА Регнум. 12 мая на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» был разыгран матч 37-го тура Испанской Примеры между командами «Хетафе» и «Атлетико». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 8-й минуте испанский хавбэк Коке открыл счет точным ударом в дальний нижний угол — 0:1. В роли ассистента выступил Антуан Гризманн.

Статистика матча («Хетафе"/"Атлетико»)

Удары 8/6

Удары в створ ¾

Владение 52%/48%

Фолы 9/17

Набрав 78 очков «Атлетико» укрепился на 2-й позиции. «Хетафе» с 52-мя баллами остался на 8-м месте.

Составы на матч:

«Хетафе»: Гуайта, Даконам, Антунеш, Гонсалес, Суарес, Фламини, Портильо, Фажр, Дьеду, Реми, Молина.

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Хуанфран, Партей, Коке, Сауль, Габи, Гризманн, Коста.

Главный арбитр матча: Хавьер Альберола.

Предупреждения: Фажр — 32, Годин — 36, Партей — 49, Фламини — 55, Портильо — 90+3.

Незабитые пенальти: Фажр — 77.

Голы: Коке 8 — 0:1.