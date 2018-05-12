Киркук, Ирак, 12 мая, 2018, 23:48 — ИА Регнум. В результате террористического акта недалеко от Иракского Киркука погибли три человека, сообщает 12 мая Al Arabia.

Liveinternet.ru Террористы

По данным источника в службе безопасности страны, люди погибли после подрыва заминированного автомобиля.

Теракт произошел на избирательном участке: двое погибших прибыли для участия в парламентских выборах, третий — был наблюдателем.

Напомним, в настоящее время в Ираке проходят выборы в законодательный орган государства. Плебисцит организован в условиях угрозы, исходящей от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за кровавую акцию.

Боевики ранее угрожали жителям терактами на избирательных участках, так как считают, что выборы играют на руку шиитскому большинству в стране.