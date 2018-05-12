«Беневенто» одержал 6-ю победу в Серии А
Рим, 12 мая, 2018, 20:56 — ИА Регнум. 12 мая на стадионе «Чиро Вигорито» был разыгран матч 37-го тура Серии А 2017/18 между командами «Беневенто» и «Дженоа». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
В конце матча малийский форвард Шейк Диабате принес победу команде Роберто Де Дзерби — 1:0.
Статистика матча («Беневенто"/"Дженоа»)
Удары 10/9
Удары в створ 3/5
Владение 58%/42%
Фолы 13/9
С 41-м очком «Дженоа» остался на 11-й строчке. «Беневенто», набрав 21 балл, пребывает на последней позиции.
Составы на матч:
«Беневенто»: Пуджони, Летициа, Джимсити, Тошка, Санья, Катальди, Виола, Сандро, Диабате, Париджини, Бриньола.
«Дженоа»: Ламанна, Иццо, Бираски, Ямик, Кофи, Бертолаччи, Рози, Омеонга, Хилйемарк, Лападула, Медейруш.
Главный арбитр матча: Даниэле Циффи.
Предупреждения: Катальди — 40, Бертолаччи — 44.
Голы: Диабате 87 — 1:0.